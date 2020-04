Coronavirus, la fine in Sicilia il 22 Aprile. I morti saranno poco piÃ¹ di 200

08/04/2020 15:44:00

La fine della pandemia da Covid-19, con zero decessi, è «prevedibile in Italia il 19 maggio, salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagiati», e il totale dei decessi registrati sarà di 20.300 al 4 agosto 2020. Sono le previsioni sull'evoluzione del Covid-19 in Europa elaborate dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme), organizzazione indipendente della School of Medicine dell’Università di Washington, che fornisce i dati alla Casa Bianca.

Secondo le previsioni dello studio, pubblicato oggi, l’Italia ha superato la propria fase di picco, eccezion fatta per Calabria (picco previsto per oggi, 7 aprile) e Puglia (16 aprile). In Europa complessivamente, si conteranno, sulla base delle stime dell’Ihme, oltre 150mila decessi alla fine della prima ondata della pandemia.

In Sicilia la fine della pandemia è prevista per il 22 aprile prossimo, "salvo un allentamento delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagiati". Alla fine nella nostra isola per questioni legate al covid 19 ci saranno poco più di 200 morti.