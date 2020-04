Coronavirus. Previsioni confermate, in Sicilia zero nuovi casi verso il 14 Aprile

09/04/2020 11:06:00

Gli studiosi confermano, la Sicilia si avvicina alla soglia di zero nuovi contagi da coronavirus, ed è confermata la data: 14 Aprile.

Sulla base dei dati forniti ogni giorno alle 18 dalla Protezione civile e stimandone le variazioni quotidiane e la loro evoluzione nel tempo, l’Istituto Einaudi, l’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria di Roma sostenuto dalla Banca d’Italia, ha avviato in questi giorni uno studio con le proiezioni attendibili sulla data nella quale l’Italia arriverà a raggiungere quota zero nei nuovi contagi registrati.

Il lavoro è affidato a Franco Peracchi (affiliato all’Università di Tor Vergata) e verrà rivisto e ripubblicato ogni sera sul sito dell’Eief, dopo gli aggiornamenti della Protezione civile.

In base alle estrapolazioni la Sicilia arriverebbe al giorno zero intorno al 14 Aprile.

Poiché le regioni sembrano dirette verso il giorno-zero in tempi anche molto diversi, con uno scarto addirittura di quattro settimane fra la prima e l’ultima, gli autori hanno avanzato una proposta:utilizzare i primi territori a zero contagi per tentare sperimentazioni sulle modalità più sicure di procedere a riaperture graduali delle imprese e della vita civile

.Attenzione, le previsioni hanno un senso solo se le misure restrittive verranno rispettate e fatte rispettare.