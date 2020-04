Alla Fondazione San Vito Onlus forni per mense con fondi raccolti da Unicredit

10/04/2020 21:15:00

L'acquisto di tre forni al fine di migliorare il servizio di "mensa fraterna", svolto dalla Fondazione San Vito Onlus nei comuni di Salemi, Marsala e Mazara del Vallo, nel trapanese, è stato reso possibile grazie al contributo economico di UniCredit, attraverso i fondi raccolti tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica.



La "Fondazione San Vito Onlus", braccio operativo della Caritas diocesana, gestisce da diversi anni tre mense fraterne a Mazara del Vallo (intitolata alla memoria di Rosario Livatino), Marsala (alla memoria di Giorgio La Pira) e a Salemi, dove con l'aiuto di volontari, ogni giorno, viene assicurato un pasto caldo alle persone bisognose.



"UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio in cui opera - sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - anche in virtù del nostro ruolo di banca di riferimento. Il tema della solidarietà ci sta particolarmente a cuore come banca: noi vogliamo essere non solo finanziatori ma anche protagonisti e facilitatori di un cambiamento nella società. In UniCredit crediamo che per fare bene bisogna fare del bene e questo si traduce concretamente in diverse iniziative. Il contributo di UniCredit è stato finanziato dalla 'UniCreditCard Flexia Classic E', una carta di credito che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio". (ANSA).