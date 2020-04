Sicilia, le grigliate di Pasqua, sui tetti a Palermo. Denunce ed indagini

13/04/2020 11:56:00

Decine di persone sui tetti, con barbecue, tanto di musiche, live sui social e botti. Stavano trascorrendo così la propria Pasqua alcuni abitanti del quartiere Sperone di Palermo. Una segnalazione ha fatto scattare un maxi intervento delle forze dell'ordine.

All'arrivo dell'elicottero della Polizia, è scattato il fuggi fuggi ma le indagini sono in corso per identificare tutte le persone coinvolte, anche attraverso le tante foto e i video pubblicati sui social. Rischiamo denunce penali non solo per la violazione delle norme contro gli assembramenti per contenere la diffusione del coronavirus, ma anche sanzioni amministrative. Inoltre i genitori che hanno portato i propri figli su quel tetto senza parapetto potrebbero essere segnalati al Tribunale dei minorenni. Infine, anche i botti sarebbero illegali.



Tra le immagini più incredibili, quelle con i botti esplosi anche durante l'intervento dell'elicottero.

"Anche grazie ai video che loro stessi hanno stupidamente diffuso sarà più facile identificare questi incivili e incoscienti che hanno coinvolto in questa grave violazione anche numerosi minori, mettendo in un solo momento diversi reati", ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.