Sicilia, Suraniti nuovo Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

19/04/2020 04:30:00

L'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, Roberto Lagalla, esprime soddisfazione per la conclusione dell'iter di nomina del nuovo Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dopo un lungo periodo di vuoto nella delicata ed importante funzione.

Dichiara Lagalla: «Al nuovo Direttore dell'USR, Stefano Suraniti, che giunge nella sua nativa Sicilia preceduto da fama di dirigente serio e preparato, porgo il benvenuto a nome del governo regionale e formulo gli auguri di buon lavoro nel delicato e prestigioso incarico. Confido che, anche al di là delle speciali previsioni dell'ordinamento statutario regionale, i rapporti di collaborazione istituzionale possano da subito consolidarsi, nel prevalente interesse della Scuola siciliana che, per oltre un anno, ha atteso il rinnovo della dirigenza regionale. Ringrazio la Ministra Azzolina che ha finalmente posto fine ad un troppo lungo periodo di difficile transizione».

È il caso di ricordare quanto tribolata e complessa sia stata, in questi dodici mesi, la vicenda connessa alla individuazione del nuovo vertice regionale dell'istruzione che ha visto dapprima la designazione del Provveditore di Agrigento, Raffaele Zarbo, poi annullata anche per il succedersi di più ministri al dicastero di Viale Trastevere. La situazione non è rimasta senza conseguenze dal momento che, per effetto della mancanza di vertice amministrativo e di altre figure sostitutive, non è stato possibile dare seguito alle proposte che la Regione Siciliana aveva varato, nei mesi scorsi, in materia di dimensionamento scolastico e di autorizzazione di nuovi indirizzi, in vista dell'anno scolastico 2020-21. Ad aggravare la circostanza ha contribuito anche la sopravvenuta scadenza dei contratti di ben cinque dirigenti di altrettanti ambiti provinciali, sugli otto posti a capo degli ex provveditorati della Sicilia.

Conclude Lagalla: «Il tempo da recuperare è tanto e tante le cose da fare, anche alla luce delle ulteriori difficoltà poste dall'emergenza sanitaria in corso che impatta significativamente sul mondo dell'istruzione. Se, in questi lunghi mesi di stallo decisionale e procedurale da parte di Roma, la scuola siciliana ha comunque proseguito il suo cammino, lo si deve alla generosità e all'impegno dei dirigenti scolastici e dei docenti, nonché alla indubbia capacità di tutti i dirigenti dell'USR che hanno volenterosamente assunto pesanti responsabilità, vissute con lodevole spirito di servizio. A tutti loro rivolgo un particolare apprezzamento, rinnovando gli auguri di buon lavoro al Direttore regionale entrante che certamente troverà nei dirigenti dell'Ufficio e nelle comunità scolastiche dell'Isola un solido punto di riferimento in termini di competenza ed esperienza”.