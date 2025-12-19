Sicilia, accordo tra Autorità di bacino e tre università per contrastare la siccità

19/12/2025 17:08:00

Acquisizione di informazioni e programmazione delle attività da realizzare per contrastare il fenomeno della siccità in Sicilia. Sono questi alcuni degli obiettivi dell’accordo sottoscritto dall’Autorità di bacino della Presidenza della Regione con le università degli studi di Palermo, Catania e Messina. Un rapporto di collaborazione scientifica che si inserisce nel quadro del Piano operativo ambiente Fsc 2014-2020 (Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1) per il miglioramento dei corpi idrici siciliani.

L’accordo, in vigore fino al 31 marzo 2027, prevede la fornitura di supporto tecnico di alto profilo specialmente per l’attuazione di due linee strategiche: la prima è focalizzata sull’analisi delle pressioni idrologiche, la gestione sostenibile delle risorse idriche e lo sviluppo di modelli di governance per affrontare la siccità e i cambiamenti climatici; l’altra è dedicata all'individuazione delle alterazioni morfologiche dei corpi idrici e alla stesura di programmi per la gestione dei sedimenti. In programma, anche campagne di misure di portata e attività di ricerca bibliografica finalizzate ad analizzare le nuove tecniche di rilevazione. Previste, inoltre, relazioni preliminari e report annuali per una precisa e capillare cognizione dello stato di salute dei corpi idrici della Sicilia.



