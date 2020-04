Sicilia, tatuatori mettono all'asta le opere. Raccolti 10 mila euro per Protezione Civile

20/04/2020 14:00:00

E' andata molto bene l'asta benefica organizzata dai tauatori siciliani per raccogliere fondi in favore della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Sono stati raccolti 10.150 euro dalla vendita delle opere realizzate dai tatuatori. Domenica 5 Aprile molti tatuatori siciliani hanno messo all'asta dei lavori originali che resteranno pezzi unici, il ricavato donato alla protezione civile regionale verrà destinato per l'acquisto di presidi ospedalieri e attrezzature per reparti di terapia intensiva.