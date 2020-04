Coronavirus, l'Auto-moto Club Asi Grifone dona un monitor multiparametrico all'Ospedale "P. Borsellino"

23/04/2020 14:12:00

Il Club ASI Grifone (Auto e moto d’epoca) ha donato all’unità operativa di Medicina Interna dell’ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, un nuovo monitor multiparametrico per i pazienti affetti da Covid-19.

“Grazie ai colleghi dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala, cui è andato il nostro dono quale piccolo contributo al loro lavoro ed alla loro professionalità che mai, come in questo momento, ci rende fieri di essere al loro fianco nella lotta al nemico invisibile”. Ha commentato così Vincenzo Falletta, medico e Presidente del Club Grifone che ha aggiunto: “mi sento in dovere di precisare che tutto quanto abbiamo potuto fare con questa campagna raccolta fondi contro il Coronavirus è stato possibile grazie, oltre che al contributo dei nostri Soci, anche a quello degli Amici del Giro Motociclistico di Sicilia e di tutti coloro i quali ci sono stati vicini contribuendo concretamente affinché si potessero raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Grazie a Carlo Melloni, nostro socio, per il suo prezioso operato che ci ha consentito di esservi vicini in questi momenti di grande difficoltà…Noi ci siamo!”.

“È un momento difficile – ha detto il Dott. Melloni – e siamo tutti chiamati a fare qualcosa; servono armi per combattere e noi abbiamo cuore e mente per farlo. I miei amici, i miei colleghi con cui ho lavorato in Brasile, in Cina, in Serbia, in India…mi sono sempre stati vicini con parole di conforto e solidarietà. Ho sempre percepito grande sostegno da parte di tutti e molti, come i soci del Club Grifone, hanno anche voluto dimostrarlo chiedendomi consigli su come essere d’aiuto. Ho solo dato i giusti suggerimenti per avere degli strumenti in più per aiutare i nostri pazienti. Monitorare i parametri vitali di un paziente significa infatti avere la possibilità di intervenire tempestivamente e salvare molte vite".