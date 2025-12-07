Sezioni
Cultura

» Sociale
07/12/2025 08:30:00

Marsala, oggi il tradizionale Mercatino di Natale al CSR di Contrada San Silvestro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/marsala-oggi-il-tradizionale-mercatino-di-natale-al-csr-di-contrada-san-silvestro-450.jpg

Oggi, domenica 7 dicembre, torna a Marsala il tradizionale Mercatino di Natale organizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione (CSR) e dall’AIAS Marsala ETS. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza e ad ingresso gratuito, si svolgerà nella sede del CSR-AIAS in Contrada San Silvestro 452/A, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Il mercatino rappresenta un’occasione speciale per ammirare e acquistare i prodotti artigianali realizzati dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano i centri di riabilitazione CSR della provincia di Trapani. Oggetti unici, creati a mano con l’aiuto degli operatori e dei maestri d’arte del CSR, offrono idee regalo originali e decorazioni natalizie per tutta la famiglia.

 

La manifestazione, all’insegna dell’inclusione, propone anche numerosi momenti di divertimento per grandi e piccini. Babbo Natale, palloncini, zucchero filato, trampolieri, spettacoli di magia e di bolle giganti animeranno la giornata, rendendola un’occasione speciale per tutti i partecipanti.

 

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione con diverse realtà associative del territorio. L’Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Marsala curerà alle 17.30 l’esibizione musicale degli allievi associati. A supportare l’iniziativa ci saranno anche Anffas Marsala, l’associazione Caccia Pesca Ambiente Sezione di Marsala e i Lylibeum Bikers Motoclub Marsala, che organizzeranno una sfilata in moto.

 

Il mercatino di Natale del CSR di Marsala non è solo un’occasione per vivere l’atmosfera delle feste, ma anche un momento di inclusione sociale e partecipazione, che valorizza il talento e la creatività dei ragazzi dei centri di riabilitazione.









