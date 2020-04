Coronavirus, donate mascherine ad Alcamo, Petrosino e Gibellina

25/04/2020 11:00:00

Anche la Polizia Municipale del Comune di Alcamo ha ricevuto in donazione le mascherine chirurgiche riutilizzabili dall’Associazione ANVU Regione Sicilia.

A darne notizia il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Fazio che dichiara “L’ANVU Regione Sicilia sta distribuendo tante mascherine in svariati Comandi dei Comuni della Sicilia. Anche Alcamo rientra fra i comuni che hanno ricevuto i dispositivi di protezione facciale. Un Grazie particolare per la vicinanza e la grande sensibilità, nonché per il prezioso sostegno alla Polizia Municipale che, insieme con altre istituzioni, è in prima linea con professionalità e responsabilità nella lotta contro il Coronavirus, il nemico invisibile che ha cambiato il nostro attuale modo di vivere”.

PETROSINO

Tutti i cittadini di Petrosino verranno dotati di apposita mascherina in questo periodo di emergenza Coronavirus. Il Comune, infatti, provvederà a partire dalla prossima settimana a distribuirle a tappeto a tutta la cittadinanza. Nelle scorse ore la Protezione Civile ha consegnato al Comune circa 9 mila mascherine, che si vanno ad aggiungere alle 800 già in precedenza consegnate e ad altre 2 mila acquistate dall'ente.

Le mascherine verranno consegnate a domicilio a tutti i cittadini a partire da lunedì 27 aprile, ogni giorno dalle ore 9 alle ore 13, grazie ai volontari dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco in congedo. Il territorio di Petrosino è stato diviso in 6 zone. La distribuzione verrà completata nel giro di una settimana.



GIBELLINA

200 mascherine FFP2 e visiere di protezione, alle postazioni 118 di Gibellina, Salemi e Calatafimi. A donarle è l’A.S.D. Amanetta Team di Gibellina che si è messa subito a disposizione degli operatori sanitari, quelli che ogni giorno combattono in prima linea per la salute della loro comunità.

Associazione sportiva che opera a Gibellina, è impegnata da oltre 10 anni, in un progetto che ha lo scopo di favorire la diffusione del ciclismo e dell’atletica, con particolare riferimento alla Mountain-Bike ed al Trail Running nella Valle del Belìce. Raggruppa ad oggi più di 30 soci, 3 dei quali per l’appunto operatori e soccorritori 118. Da qui l’idea concreta: una donazione urgente a sostegno dell’emergenza che affrontano i 3 “soci Amanetta” unitamente ai colleghi di postazione.

E’ fondamentale in questo momento di estrema difficoltà per tutti, dimostrare la nostra vicinanza concreta a chi come i ns operatori 118, convivono quotidianamente con l’emergenza Covid19 - afferma Tommaso Fontana, presidente di ASD Amanetta Team Gibellina - una donazione che ha visto il contributo di ogni singolo socio che ringraziamo e che segna peraltro una pagina importante nel ns decimo anno di attività sportiva.

A nome di tutti i lavoratori che in questo momento sono impegnati sul fronte emergenziale per contrastare nella nostra Regione la pandemia in atto, un grazie di cuore per il vostro contributo che va esteso a tutti i componenti dell’A.S.D Amanetta Team - afferma l’Ing. Davide Croce, presidente di SEUS S.c.p.a., società che gestisce il servizio di trasporto per l’emergenza-urgenza 118 per la Sicilia che ha ringraziato l'associazione per il gentile dono - rappresenta per noi, un importantissimo gesto di vicinanza e solidarietà.