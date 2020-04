Sicilia, un “Piano per la ricostruzione”. Nel Trapanese zero contagi. Esercito e droni in campo

25/04/2020 06:00:00

Il virus in Sicilia e in provincia di Trapani, almeno nelle ultime 24 ore, ha viaggiato a due velocità.



Qualche contagio in più sull’Isola, a fronte di 400 tamponi in meno. Zero nuovi positivi e sette guariti nel Trapanese. E’ questa la situazione nella Sicilia che si avvicina alla Fase 2, con le imminenti disposizioni che il governo nazionale ad ore dovrebbe varare per far ripartire tutto il Paese. Manifattura, edilizia, settore agroindustriale, saranno i primi comparti ad aprire. Poi via via tutti gli altri. E il 4 maggio ci si potrà spostare un più liberamente. Ma non è un “rompete le righe” dicono da ogni istituzione in campo. Tant'è che a Marsala, ad esempio, questo fine settimana e quello del primo maggio, si rafforzano i controlli: in campo droni ed esercito, per contrastare le uscite ingiustificate.

Ma le riaperture metteranno davanti agli occhi di tutti il dramma di una crisi enorme dopo due mesi di lockdown. Un disastro economico che spinge il governatore siciliano Nello Musumeci a pensare ad un piano per la ricostruzione dell’Isola.

«Varare con urgenza un Piano regionale per la ricostruzione economica e sociale dell'Isola e per l'efficientamento burocratico. E' questo l'obiettivo del mio governo per accompagnare la "Fase 2" in Sicilia, a sostegno delle imprese, dei settori produttivi e dei lavoratori, ma anche per accelerare la spesa pubblica destinata agli investimenti e alle infrastrutture - ha dichiarato Musumeci. Deve essere un Piano frutto di concertazione, asciutto, essenziale, attuabile in tempi celeri. Per questo, dopo l'approvazione della legge di Stabilità, che contiene provvedimenti emergenziali, in questi giorni in discussione all'Ars, il governo regionale vorrà confrontarsi con le organizzazioni di categoria e sindacali che incontreremo nel pomeriggio di martedì 5 maggio a Palazzo Orleans. La Sicilia produttiva deve ripartire, nel rispetto delle norme di sicurezza, più determinata che mai».

DRONI E MILITARI

Gli ultimi giorni di quarantena e di limite degli spostamenti sono i più difficili. Molta gente è già fuori casa, pur con prudenza. E' per questo che i vigili urbani di Marsala hanno deciso di rafforzare ulteriormente i controlli su chi si sposta senza un valido motivo di necessità o urgenza, violando così le rigide regole anti coronavirus valide fino al 4 Maggio. Oggi è festa, 25 Aprile, e comincia una settimana di bel tempo che porterà ad un'altra festa, il 1° Maggio. Così i vigili urbani di Marsala vigileranno sulla città con dei droni per monitorare il traffico e prevenire assembramenti.

L'utilizzo dei droni è regolamentato da un'apposita circolare diramata in questi giorni, dopo le polemiche su possibili violazioni della privacy e sulle competenze di polizia locale e di altre forze dell'ordine.

I droni sono forniti dalla Krivamar di Mario Ottoveggio che collaborerà attivamente per il monitoraggio.

Non solo i droni. Torna anche l'esercito a Marsala per controllare le strade durante il fine settimana del 25 Aprile, Festa della Liberazione, e il ponte del 1° Maggio, l'ultima vacanza sotto lockdown.



I DATI IN SICILIA

Sempre meno ricoveri e più guariti per il coronavirus in Sicilia.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 65.165 (+3.015 rispetto a giovedì), su 63.626 persone: di queste sono risultate positive 2.981 (+55), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.320 (+19), 443 sono guarite (+31) e 218 decedute (+5).

Degli attuali 2.320 positivi, 493 pazienti (-17) sono ricoverati - di cui 32 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.827 (+36) sono in isolamento domiciliare.



IL VIRUS IN PROVINCIA DI TRAPANI STA SCOMPARENDO

In provincia di Trapani il coronavirus non c'è più. E forse non c'è mai stato.

Emerge questo dall’analisi dei dati fino ad oggi dell’Asp di Trapani.

I nuovi casi di coronavirus registrati nel territorio nei 9 giorni presi in esame, dal 14 al 22 aprile, sono appena 7 su 1302 tamponi eseguiti.

Questo indica un incremento di circa 1 caso positivo ogni 200 tamponi, quarantenati compresi, con una media di 0,7 positivi al giorno. Cioè, su una media dei 145 tamponi dei 9 giorni considerati, i positivi sono 0,7 al giorno.

Il dato più basso dell'ultimo mese, considerato che si tratta per la maggior parte di soggetti rientrati in Sicilia già infetti e posti in quarantena sotto osservazione.

Va sottolineato pertanto che non vi è presenza di virus in circolazione.

Sul territorio i guariti sono il 21% della popolazione dei positivi che, dall'inizio dell'epidemia ammonta complessivamente a 123 casi di cui, ad oggi, 72 trattati a domicilio.

L'isola di Pantelleria si conferma a contagio zero, nessun caso di coronavirus infatti, è stato registrato sull'isola.

Dei casi finora confermati, l'età media è 50 anni. Il 39% dei casi accertati è di sesso femminile e il 61% è di sesso maschile.



Il picco di casi positivi in percentuale sul totale è stato così distribuito sul territorio:

Alcamo 19%; Buseto Palizzolo 1%; Campobello di Mazara 4%; Castellammare del Golfo 2%; Castelvetrano 9%; Erice 4%; Gibellina 1%; Marsala 7%; Mazara del Vallo 4%; Paceco 2%; Salemi 20%; Trapani 14%; Valderice 12%.

“I numeri parlano chiaro – ha detto il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, Fabio Damiani – la provincia trapanese si avvia alla crescita zero. Questo è principalmente il frutto di un corretto comportamento rispettoso delle misure restrittive ma soprattutto dell'efficace azione sinergica che ha coinvolto tutti gli ambiti aziendali. L'Asp di Trapani ha attivato una macchina organizzativa che nonostante il carattere improvviso e imprevedibile dell'epidemia è partita subito, realizzando tempestivamente una pianificazione capillare di interventi su strutture, personale, apparecchiature”.



Damiani non tralascia un passaggio importante: ”L'emergenza è ancora in atto e non è assolutamente possibile allentare le misure di sicurezza e tornare al vecchio stile di vita. E' di fondamentale importanza attuare con rigore e attenzione i nuovi dispositivi di controllo sul rispetto delle restrizioni anti contagio: la possibilità di avvicinarci alla 'Fase2' nella lotta all'epidemia non consente né legittima passi falsi. Piuttosto, proprio ora – ha concluso il manager – l'attenzione deve restare alta per garantire che il passaggio alla nuova fase avvenga nel modo più completo ed efficace”.





QUESTI I DATI AGGIORNATI NEL TRAPANESE

Ad oggi ci sono 84 persone positive al Coronavirus, 7 in meno rispetto a ieri. E' il miglior dato sui contagiati da quando è cominciata l'emergenza in provincia di Trapani. Nelle ultime 24 ore su circa 200 tamponi fatti nessuno è risultato contagiato, e 7 persone sono guarite. Sono in totale 34 i guariti, di cui 21 si trovavano in isolamento domiciliare. I dati forniti dall'Asp di Trapani indicano che su 84 attuali positivi solo 6 sono ricoverati nel Covid Hospital di Marsala, di cui una è in terapia intensiva.

Sono 4 le persone guarite di Salemi, una di Trapani, una di Erice e una di Marsala, che è la città più popolosa della provincia ma tra le meno colpite in relazione agli abitanti, solo tre contagiati attuali. Questi i dati per città: Alcamo 18; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 10; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 2; Salemi 12; Trapani 13; Valderice 13

In totale sono stati effettuati 4.038 tamponi e 2997 test sierologici sul personale sanitario. Sono 5 le persone decedute, un conto fermo fortunatamente da settimane.