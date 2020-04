Sicilia, oggi all'ARS inizia la discussione sulla Finanziaria. Giunta Musumeci con il fiato sospeso

29/04/2020 06:00:00

Prende il via oggi alle 11 l’esame della Finanziaria regionale, che terrà impegnata l’Assemblea siciliana per giorni e la Giunta con il fiato sospeso. Nella giornata di ieri sia il bilancio interno della Regione che quello dell’Assemblea sono stati approvati.

Saranno ore intense quelle che oggi si accavalleranno a Sala d’Ercole a causa di una pioggia di emendamenti che sono stati già approvati nelle relative commissioni di merito.

Il Partito Democratico parla di un atteggiamento responsabile assunto dalle opposizioni: “A questo punto il governo non ha più alibi: approvata la legge di stabilità, potrà avere gli strumenti per rispondere alla crisi economica”.

Peppino Lupo, capogruppo dem, lo dice chiaro: “Siamo stati responsabili ma il governo deve fare altrettanto in particolare per quel che riguarda le coperture finanziarie. Siamo preoccupati per l’insufficienza di alcune misure: penso ad esempio allo sport, ai soggetti più deboli, alla scuola, all’università, al mondo della cultura ed al settore della sanità. C’è inoltre l’esigenza di precisare cosa si intende con l’espressione ‘fondi extraregionali’, perché un riferimento vago e generico all’interno della manovra può vanificare quanto fatto fino ad ora”.

Baldo Gucciardi, deputato del Pd, parla di atteggiamento collaborativo con il governo regionale: “Abbiamo compreso il momento delicatissimo che stiamo attraversando proponendo con spirito di collaborazione istituzionale misure a sostegno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus. Abbiamo anche voluto valorizzare il lavoro straordinario dei medici e degli operatori sanitari. Ma senza la volontà del governo Musumeci di recepire provvedimenti concreti di aiuto ai siciliani, compresi quelli avanzati dal PD, non sarà facile immaginare una vera ripartenza”.

Ma c’è chi dentro al Pd non la pensa allo stesso modo, è il caso di Antonello Cracolici che accusa il presidente Nello Musumeci di essere alla ricerca dei titoli di giornale: “Quella proposta dal governo Musumeci è una ‘finanziaria-comunicato stampa’, che durerà al massimo qualche ora e servirà solo ad ottenere qualche titolo sui giornali, mentre invece oggi più che mai servirebbero misure strutturali di sostegno alla Sicilia per superare l’emergenza Coronavirus e per essere nelle condizioni di affrontare la ripartenza”.

Di diverso avviso il deputato dell’Udc Vincenzo Figuccia che indica nella Finanziaria una serie di risorse che serviranno per far ripartire l’economia siciliana: “Ci sono fondi per famiglie, imprese, attività produttive, scuola, formazione e lavoro con sostegni per le assunzioni. Se questo è poco per il Pd lo dicano chiaro, ma passano alla storia per la politica dello struzzo”.

Si torna in aula oggi, dunque, ma intanto nella giornata di ieri l’ARS ha approvato il bilancio interno che è pari a 137 milioni di euro.

E sempre nella giornata di ieri in commissione Affari istituzionali è passata la decisione, all’unanimità, secondo cui i sindaci a scadenza di mandato non verranno commissariati ma andranno in proroga. Il turno elettorale si dovrà infatti svolgere durante la finestra che va dal 15 settembre al 15 novembre 2020, ad essere prorogato non solo il mandato del sindaco ma anche dei consiglieri comunali.