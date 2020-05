Birgi riparte: in arrivo due nuove rotte da Trapani per Cuneo e Milano 

13/05/2020 20:14:00

L'aeroporto di Trapani Birgi riparte con due nuove rotte per Cuneo e Milano Malpensa

Nei prossimi giorni, i biglietti saranno in vendita sul sito della compagnia aerea Albastar.

I collegamenti saranno effettuati dal 10 luglio al 7 settembre, ogni venerdì e lunedì.

"È solo il primo risultato di un’azione di rilancio che non si è fermata nonostante il lockdown. Il via alle tratte già per i primi di luglio, e saranno mantenute per tutta l'estate, con la possibilità di proseguire anche nella stagione invernale" commenta Salvatore Ombra, manager di Airgest.

"L'acquisizione di nuove rotte è un fatto in controtendenza con ciò che sta avvenendo in Sicilia e in Italia. Albastar è una compagnia spagnola già esistente da tempo - aggiunge Ombra -. Tra un paio di giorni i biglietti saranno già in vendita sul loro sito e poi anche sulle altre piattaforme".

Maggiori dettagli saranno forniti successivamente e, dopo il 18 maggio, alla luce delle nuove disposizioni del Governo nazionale e regionale anche sulla riapertura ufficiale dello scalo, sarà convocata una conferenza stampa, in conference call, con i rappresentanti di Airgest e Albastar.