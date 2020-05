In Sicilia regole meno rigide per le riaperture di bar, ristoranti e negozi. Pronta l'ordinanza di Musumeci

16/05/2020 13:47:00

Arriverà oggi l'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci sulle nuove riaperture in Sicilia a partire da lunedì 18 maggio.

L'ordinanza seguirà le linee guida concordate ieri durante la conferenza Stato – Regioni. Ma ci sarà anche qualche modifica rispetto al documento unitario.

Musumeci ha detto di assumersi la responsabilità per la scelta di inserire meno restrizioni per le riaperture di lunedì.



Ad esempio, vista l'imminente stagione estiva, nelle spiagge siciliane la distanza di sicurezza sarà di tre metri e mezzo, molto meno rispetto ai 5 metri previsti nel resto d'Italia, e quindi ci sarà più spazio per ombrelloni e lettini.

Ma sono soprattutto le misure per bar, ristoranti, parrucchieri e negozi ad aver agitato questi giorni.

I ristoranti siciliani rispetto a quelli del resto d'Italia potranno avere la possibilità di posizionare più coperti, visto che il limite dei 4 metri quadrati attorno a ogni tavolo sarà ridotto nell'ordinanza di Musumeci.

Ok a caffè e bibite ma niente gelati consumati all'interno dei bar, per evitare assembramenti. I barbieri e parrucchieri sono tra le categorie che non possono rispettare con i propri clienti la distanza di un metro. Quindi per barbieri obbligo di visiera in plexiglass, visto che stanno a contatto con il viso del cliente, vincoli più larghi per parrucchieri ed estetisti i quali dovranno comunque indossare mascherine e guanti. I negozi al dettaglio siciliani saranno regolamentati nell'ordinanza di Musumeci con delle cautele meno rigorose dei colleghi italiani.