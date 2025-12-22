Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
22/12/2025 10:54:00

Mercatini di Natale "fantasma" a Marsala: casette vuote, cittadini delusi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766397843-0-mercatini-di-natale-fantasma-a-marsala-casette-vuote-cittadini-delusi.jpg

Domenica 21 dicembre, nel pieno del periodo prenatalizio, a Marsala ci si aspetta di respirare atmosfera natalizia. Luci, colori, mercatini pieni di oggetti artigianali e idee regalo. Soprattutto se, nel cuore della città, lungo via Roma, sono state piazzate, dall'amministrazione Grillo, le tradizionali casette di legno. E invece no.

 

Chi ieri ha fatto una passeggiata in centro si è trovato davanti a uno scenario desolante: casette natalizie vuote, fredde, appena tre o quattro occupate e tutte le altre completamente inutilizzate. Un colpo d’occhio che ha lasciato sgomenti cittadini e visitatori, come testimoniano anche le foto.

 

Altro che mercatini di Natale: un mercatino fantasma. E non sono mancano i commenti amari e ironici dei marsalesi: “Ma quando aprono, il 7 gennaio?”
“Così sembra un allestimento abbandonato.”
 

Ed è proprio questo il punto. Ancora una volta emerge una mancanza evidente di programmazione e organizzazione. Perché se non c’erano adesioni, se nessuno era interessato a prendere in gestione le casette, che senso ha piazzarle comunque? Solo per riempire uno spazio?

 

I mercatini natalizi non si improvvisano. Richiedono tempo, dialogo con gli operatori, incentivi, una visione chiara. Senza tutto questo restano solo strutture vuote e cittadini delusi.

 

 









Native | 22/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-12-2025/1766393134-0-come-riconoscere-la-taglia-giusta-per-un-gioiello-da-regalare.jpg

Come riconoscere la taglia giusta per un gioiello da regalare

Native | 20/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765811475-0-forbes-racconta-la-startup-italiana-che-vuole-cambiare-la-sanificazione-dei-trasporti.jpg

Forbes racconta la startup italiana che vuole cambiare la sanificazione...

Native | 18/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-12-2025/1765984865-0-mazara-del-vallo-nasce-il-polo-integrato-di-assistenza-per-la-provincia-di-trapani.jpg

Mazara del Vallo, nasce il Polo Integrato di Assistenza per la provincia...