Vento e tanto caldo, allerta rossa per il rischio incendi. Il meteo in provincia di Trapani

16/05/2020 06:05:00

Allerta rossa per l'alto rischio di incendi oggi in mezza Sicilia, compresa la provincia di Trapani. Vento forte di scirocco e alte temperature caratterizzeranno la giornata di oggi. Per il rischio incendi elevato la protezione civile regionale ha diramato l'allerta rossa per molte zone dell'Isola.

Queste le previsioni in provincia di Trapani, che indicano un'attenuazione del vento e delle temperature già da domani.

Sabato, 16 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 34.1°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4350m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

Domenica, 17 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22.5°C, la minima di 18.2°C, lo zero termico si attesterà a 4145m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.