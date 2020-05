Marsala, Michele Gandolfo aderisce a Via, il movimento di Nino Papania

16/05/2020 00:30:00

Il Movimento Via continua ad aggregare amministratori, a Marsala, città chiamata al voto amministrativo nell’autunno prossimo, ha aderito il consigliere comunale Michele Gandolfo.



"Diamo il benvenuto a Gandolfo- afferma Angelo Rocca, esponente del coordinamento provinciale- siamo certi che insieme costruiremo una valida alternativa politica nel panorama provinciale, in grado di rappresentare le istanze dei territori e di risolvere le criticità. Siamo molto soddisfatti-conclude Rocca- perché Via è un Movimento di recente formazione ma che ha già all’attivo cinquanta adesioni, la forza delle idee e la presenza sarà il punto di leva della nostra azione politica”.



“Il percorso che mi ha portato ad aderire a Via è sostanzialmente il dialogo con la base del Movimento e con il territorio. Sono stati mesi difficili quelli che abbiamo affrontato e oggi l’impegno deve essere più concreto e programmatico. Io sono per l’ascolto dei cittadini, per un cambio di rotta che abbia al centro la condivisione di un programma realizzabile. Via rappresenta l’impegno unitamente all’azione, intende la politica come strumento della collettività e non come sacca di voti. C’è un patrimonio sociale e culturale alla base, un’esperienza importante che formerà una nuova classe dirigente. Sottolineo che il mio impegno in consiglio comunale sarà uguale a quello finora perseguito”.

Lo afferma Michele Gandolfo, Consigliere Comunale a Marsala.