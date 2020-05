Marsala, il sindaco revoca l'ordinanza sull'obbligo delle mascherine

19/05/2020 18:29:00

Il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo ha revocato la sua ordinanza sull'obbligo di portare la mascherina anche all'aperto.



“E’ arrivata l’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci che è sovrapponibile alla mia. Ho agito nell’interesse dei cittadini, come il presidente della Regione. Davanti a queste situazioni bisogna essere seri e prendere decisioni anche impopolari” ha detto Di Girolamo a Tp24.



E sulle polemiche di questi giorni contro l’ordinanza il sindaco non usa mezzi termini. “Mentre io ho agito nell’interesse dei cittadini c’è chi ha fatto speculazione politica, come chi ha raccolto le firme. Adesso se sono coerenti dovrebbero raccogliere le firme per chiedere la revoca dell’obbligo di mascherine a Musumeci. Quando la gente andrà a votare deve stare attenta a questo, a chi fa speculazione per qualche voto in più e a chi lavora nell’interesse dei cittadini”, ha concluso Alberto Di Girolamo.

Il sindaco ha quindi revocato un'ordinanza molto discussa. Ma resta la misura imposta dall'ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, che obbliga tutti a portare la macherina con sè e indossarla qualora non ci fosse la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza di un metro.