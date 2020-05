Sicilia, 2200 mascherine non sicure sequestrate in due farmacie

22/05/2020 09:22:00

Ancora un sequestro di mascherine non sicure in Sicilia. Sono 2.205 le mascherine del tipo FFPE sequestrate dai Finanzieri del 2^ Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo a due farmacie palermitane.

In particolare, le Fiamme Gialle in una farmacia hanno trovato 480 mascherine del tipo FFP2 poste in vendita in confezioni da 2; nella seconda 1.725 mascherine del tipo FFP2-KN95 poste in vendita in confezioni da 5.

Tutte le confezioni sono state sequestrate perché non a norma con le norme e non recanti confezione di prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e/o leggibili in lingua italiana tutte le informazioni destinate ai consumatori, quali ad esempio produttore, importatore e caratteristiche qualitative del prodotto.

I titolari delle due farmacie controllate sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che può variare da un minimo di € 533 fino a un massimo di €. 25.833. Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia

palermitana, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa nonché contrastare possibili speculazioni o insidie alla sicurezza derivanti dalla commercializzazione di materiale non conforme alle norme.