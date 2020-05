Marsala, ampliata l'isola pedonale al Lungomare. Il Comune cerca un muratore

31/05/2020 08:25:00

Come nelle previsioni molte persone hanno frequentato il lungomare di Marsala, chiuso al traffico, nei giorni festivi.

Così l'amministrazione Di Girolamo, stimolata dagli appelli su Tp24, dopo aver aperto la zona pedonale adesso la allarga.

La Giunta Municipale ha scelto di ampliare il tratto chiuso al traffico veicolare. “Avevamo già valutato l'estensione dell'isola pedonale - sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo - e il positivo riscontro della cittadinanza è un segnale che avvalora la scelta ambientalista. In più, coerentemente con le prescrizioni governative, offriamo maggiori spazi di distanziamento interpersonale per muoversi in sicurezza, indossando la mascherina”. Il nuovo tratto pedonale che si aggiunge a quello esistente è compreso tra viale Isonzo e via Capitano Falco, con un'area di chiusura alla circolazione veicolare che - complessivamente - dal Parcheggio comunale ex Salato giunge fino al Circolo Canottieri. Ampliato anche l'orario di chiusura al traffico, ora compreso tra le ore 16:00 e le 20:30 di Domeniche e Festivi, sia di Maggio che del prossimo mese di Giugno.

Il Comune di Marsala ha indetto una selezione pubblica per operaio qualificato con mansioni di “Muratore” (categoria B/1), per eventuali assunzioni a tempo determinato nei cantieri regionali di lavoro. La graduatoria avrà validità triennale. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti indicati nel bando - online sul sito web istituzionale - tra i quali: Diploma di scuola media inferiore, Titolo professionale specifico di “Operaio qualificato con mansioni di muratore”. Copie di entrambi i documenti e degli altri richiesti dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione da presentare - tramite mail certificata o raccomandata postale, oppure direttamente al protocollo - entro il prossimo 5 Giugno.