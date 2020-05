Marsala, brutto incidente nella notte. Auto capovolta, fortunatamente nessun ferito grave

31/05/2020 12:24:00

Marsala torna alle sue vecchie abitudini pre-lockdown anche in tema di incidenti stradali.



Brutto incidente, questa notte, in via Trieste, fortunatamente senza conseguenze gravi per i protagonisti. Ma tanta paura e un'auto distrutta. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte, in via Trieste. La dinamica è ancora tutta da definire. Come si vede nella foto che pubblichiamo un'auto si è capovolta e praticamente distrutta. L'impatto è avvenuto tra due auto, e nel rocambolesco scontro è stato anche abbattuto un muretto e un palo dell'illuminazione. Tanta paura per gli occupanti dell'auto, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi ma traumi ed escoriazioni. Per loro sono state necessarie le cure dei medici del 118 e comunque il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco a mettere in sicurezza la zona.



Come dicevamo, la dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Ma come per i disordini in centro storico Marsala sembra proprio essere uscita dal lockdown e tornata in pieno alle abitudini del passato, quelle delle liti e delle folli corse nel cuore della notte.

Qui invece un video dal luogo dell'incidente postato da un lettore, Denny De Marco.