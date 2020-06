Marsala, scontro tra due auto al lungomare Mediterraneo

31/05/2020 20:18:00

Un incidente tra due auto è avvenuto intorno alle 19:30, al lungomare Mediterraneo di Marsala, nei pressi dello "Zio Ciccio".

A scontrarsi una Fiat Punto bianca e una Volkswagen Golf Plus. Nonostante l'impatto violento tra le due auto - viaggiavano in direzione Marsala - le persone a bordo non hanno riportato gravi conseguenze.

Sulle auto sono scoppiati gli airgbag anteriori e, come si deve dalla foto, la Golf ha riportato anche la rottura della ruota anteriore sinistra. Il traffico sulla litoranea ha subito qualche rallentamento.