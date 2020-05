Marsala, Rosalba Mezzapelle è la nuova segretaria comunale del Partito Democratico

31/05/2020 09:11:00

E’ Rosalba Mezzapelle la nuova segretaria del Partito Democratico di Marsala. Dopo un lungo dialogo si è raggiunto un accordo che ha visto l’elezione per acclamazione della Mezzapelle, vicina al deputato regionale dem Baldo Gucciardi.

La segreteria di via Frisella era rimasta senza guida da oltre due anni, gli ultimi avvenimenti avevano portato ad uno stravolgimento degli equilibri interni al partito, l’allora capogruppo Antonio Vinci lasciò la carica di capogruppo, la segretaria cittadina Antonella Milazzo si è dimessa, la presa di distanza dall’Amministrazione marsalese targata Pd non era piaciuta ai vertici.

Un periodo difficile, internamente i dem erano divisi: alcuni in appoggio al sindaco Alberto Di Girolamo, che si ritiene un sindaco progressista, altri in aperto scontro. Una fase difficile che ha visto perdere pezzi di partito.

Il Pd adesso ha una guida, la Mezzapelle si dice “ Consapevole della grande responsabilità e del delicato lavoro che dovrà affrontare il PD democratico di Marsala. Ma sono certa che tutti insieme e col senso di responsabilità di ognuno di noi riusciremo ad intraprendere un contatto con la città. Mi rendo conto che per vicissitudini varie il partito non è stato più presente, c è stato un periodo di vacatio, ma urge e si impone prepotentemente un lavoro di studio per trovare insieme le soluzioni migliori alle varie problematiche. Ci vuole un notevole impegno sociale- politico”.

Oltre l’impegno ci vorrà la capacità di evitare le polemiche, fare sintesi e riuscire ad esprimere le proprie idee con convinzione, senza guerre fraticide. I cittadini poi possono condividerle o meno, possono decidere di avvicinarsi al partito o virare al largo ma la proposta deve essere chiara e senza spine.

E’ mancato il confronto in questi anni con le parti sociali, con i simpatizzanti, con quanti avrebbero voluto anche un semplice dialogo e invece i dem a Marsala sono sempre stati chiusi a riccio, un cerchio nel quale non si poteva entrare, come se vi fossero delle posizioni da tutelare e quindi gli altri rappresentavano una minaccia e non una innovazione.

La Mezzapelle sottolinea che “Si provvederà a nominare la segreteria e si inizierà a lavorare per riportare il PD a discutere politicamente delle problematiche della città”.

La fase della discussione è importante se accompagnata a quella dell’azione, ci sono le amministrative da affrontare e ci sarà un momento delicato in cui si dovrà decidere se dare l’appoggio elettorale all’Amministrazione uscente oppure portare avanti un’altra candidatura.

Sono passaggi elettorali e politici che imporranno una discussione interna ma anche una decisione che dovrà essere presa dal partito marsalese, non per ingerenza politica. A breve si celebrerà anche il congresso provinciale, i due competitor sono il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e la dirigente dem Valentina Villabuona. Anche qui è già in atto un dialogo volto a superare la conta delle tessere e ad andare verso una candidatura unitaria, quasi certamente il segretario provinciale sarà Venuti.