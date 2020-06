01/06/2020 09:50:00

Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha distrutto un'auto parcheggiata in via Ciullo d'Alcamo, nel popolare rione San Giuliano, nel territorio di Erice Casa Santa.

L'allarme è scattato ieri sera intorno alle 20. In poco tempo le fiamme hanno avvolto la macchina, riducendola ad un ammasso di ferraglia.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia chiamata a far luce su un episodio ancora tutto da decifrare.