Trapani: mura di Tramontana al buio, il sindaco: "Colpa di continui atti vandalici"

01/06/2020 17:27:00

Dopo la denuncia della consigliera comunale Anna Garuccio – le mura di Tramontana, la sera, rimangono al buio, rendendo la passeggiata poco sicura – è intervenuto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

“Ogni mese dice - vengono fatti almeno 4 interventi e vengono cambiate circa 25 lampade al mese”.

Ma come mai, allora, le mura sono al buio, così come lamentato anche dai residenti? “Il problema - spiega il primo cittadino - è causato da continui atti vandalici che danneggiano i porta lampade. Ciò crea dispersioni che mandano in tilt l’intero impianto. Questo tipo di porta lampade purtroppo non si trovano facilmente. Laddove non siano reperibili, nell’attesa di predisporre un nuovo impianto, - conclude Giacomo Tranchida - chiuderemo i porta lampade danneggiati per evitare la dispersione, nella speranza che non vengano danneggiati ulteriori apparati”.