Festività a Marsala: via Roma pedonale nei weekend e nei giorni festivi fino all’Epifania 

In occasione delle festività natalizie, via Roma – una delle principali arterie di accesso al centro storico di Marsala, cuore dello shopping e della movida cittadina – diventa area pedonale fino al prossimo 6 gennaio 2026. Il provvedimento, disposto dalla Polizia Municipale e condiviso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Grillo, entrerà in vigore a partire da sabato 20 e domenica 21 dicembre e sarà valido anche nelle successive giornate festive e prefestive, secondo specifiche fasce orarie.

Nel dettaglio, il divieto di transito e di sosta sarà attivo:

nei giorni festivi , dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20;

nei giorni prefestivi, esclusivamente nella fascia pomeridiana, dalle 16 alle 20.

Resterà comunque consentito l’attraversamento veicolare nel tratto di via Roma compreso tra via G. Bruno e via Spanò. Sono previste deroghe per i residenti, i titolari di passi carrabili e le persone con ridotta capacità di deambulazione.

Il provvedimento mira a favorire una maggiore sicurezza per pedoni e visitatori e comporta anche modifiche alla circolazione nelle vie limitrofe, in particolare nelle zone di via Dello Sbarco e via Libertà. Gli automobilisti sono pertanto invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.

Intanto, da domenica 21 dicembre, Marsala si anima con il Christmas Village: nel tratto pedonale di via Roma, tra Porta Mazara e via Itria, troveranno spazio i Mercatini di Natale, affiancati da spettacoli per bambini, artisti di strada e dalla tradizionale Casa di Babbo Natale, pensata per coinvolgere famiglie e più piccoli durante tutto il periodo festivo.



