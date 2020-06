Erice, da oggi tornano in funzione le strisce blu. Ma è polemica 

01/06/2020 10:45:00

Da oggi ritornano in funzione, a Erice, le strisce blu gestiste dalla società Soes. Ma è polemica. A sollevarla i dipendenti. Soltanto 10 di loro, ritorneranno a lavorare.

In totale gli ausiliari sono 24: 10 in cassa integrazione dal 31 marzo, gli altri 14, invece, in cassa integrazione dal 14 marzo.

I dipendenti si aspettavano una turnazione ed, invece, a lavoro sono stati richiamati solo 10 ausiliari e peraltro si sconoscono anche i criteri con cui è avvenuta la selezione.

Gli ausiliari in agitazione hanno intenzione di manifestare contro l’azienda incatenandosi davanti ai locali della società per esprimere il loro malcontento.