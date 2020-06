Il Rotary di Trapani consegna il premio di Laurea "Rubino" 

01/06/2020 13:00:00

Il Rotary Club di Trapani ha emanato tre mesi fa un Bando relativo al Premio di Laurea On. Avv. G. Rubino , dal nome di uno dei fondatori del nostro Club e primo Presidente nel 1951, rivolto ai giovani laureati in Giurisprudenza in Università pubbliche con un voto di Laurea di almeno 110 su 110 e lode conseguita negli ultimi tre anni.



La commissione, costituita dal Presidente Livio Marrocco, dagli ultimi tre Presidenti Patrizia Rizzo, Giuseppe Cognata e Donatella Buscaino con la partecipazione dell’Arch. D’Angelo in rappresentanza della famiglia Rubino, esaminate le candidature pervenute ha deciso all’unanimità di assegnare il premio di 1250€ alla candidata Alessandra Lorefice grazie al suo Curriculum Universitario con ben 16 lodi.



“Ho fortemente – afferma il Presidente Livio Marrocco – voluto pubblicare questo Premio che da tempo non si emanava per ricordare la figura di Giuseppe Rubino, per ricordare le antiche radici del nostro Club, che ne fanno il Club Decano della Provincia ed uno dei più antichi della Sicilia, costruendo un ideale filo che collega il nostro passato con il futuro rappresentato dalle nostre nuove generazioni premiandole per i loro sacrifici nello studio e nella formazione.”