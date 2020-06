"Nessun terremoto in Diventerà Bellissima Marsala per le dimissioni di Renato Curcio"

01/06/2020 08:00:00

"Nessun terremoto in Diventerà Bellissima Marsala dopo le dimissioni di Renato Curcio". Lo dice il presidente del circolo Mariano Savalla, in una nota in cui smentisce che ci sia lo zampino di Massimo Grillo nelle dimissioni di Curcio e che è tutto legato alla parentela di quest'ultimo con Giulia Adamo. Ecco la nota.





In riferimento all'articolo di cui all'oggetto mi sembra opportuno e doveroso fare, per onore di verità, alcune precisazioni. Nessun terremoto in DB a Marsala a seguito delle dimissioni di Renato Curcio, coordinatore cittadino di DB. e di Giacomo Manzo. Infatti, come puntualmente precisato dall'avvocato Paolo Ruggieri, nella riunione congiunta di DB e PM del 7 Marzo u.s. l'assemblea ha deciso di appoggiare per le prossime elezioni amministrative il candidato sindaco Massimo Grillo, con una coalizione che comprendesse, oltre i deputati marsalesi Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino diverse liste civiche di riferimento a tanti consiglieri comunali di opposizione all'attuale amministrazione e DB. Poi , a seguito della eventuale candidatura a Sindaco di Giulia Adamo , Renato Curcio, cognato della stessa Adamo, per una questione di famiglia, ha ritenuto , per correttezza, di dimettersi da coordinatore di DB. Ritengo che sia da apprezzare e condividere il gesto del signor Renato a cui va la mia amicizia e solidarietà. Per quanto riguarda Giacomo Manzo è opportuno dire che già in altra occasione lo stesso si e' allontanato da movimento per poi, dopo un anno ,farvi ritorno. Il signor Manzo , per dirla con Pirandello, a mio parere, e' non un personaggio ma una persona in cerca di autore e lo stesso, forse, ritiene di aver trovato l'autore nell'onorevole Giulia Adamo. In conclusione-signor direttore- nessun terremoto politico in DB ,ma le dimissioni di Renato hanno una motivazione prettamente familiare mentre quelle di Manzo di opportunismo politico ed al quale DB augura grande fortuna. Tengo con forza a precisare che DB è convinta della scelta di appoggiare Grillo con questa coalizione al fine di dare un governo di prospettiva e di futuro alla città e mettere fine a questa opacità e pressapochezza amministrativa e della comunicazione.