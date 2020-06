Marsala, il Comune assume due dirigenti a tempo indeterminato. Ecco i bandi

02/06/2020 20:00:00

Il Comue di Marsala assue due dirigenti a tempo indeterminato. Sono due i concorsi per titoli ed esami per i quali il Comun ha avviato la procedura selettiva ed i cui bandi sono già in pubblicazione.

L'assunzione a tempo pieno e indeterminato riguarda le figure apicali - del Comparto Funzioni Locali - di dirigente Amminitrativo e dirigente Polizia Municipale. Per entrambi i posti a concorso, il titolo di studio richiesto è quello della Laurea. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato peri prossimo 29 Giugno.

Requisiti e modalità di partecipazione sono riportati nei bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS n. 7 del 29 Maggio 2020), online sul sito istituzionale ai rispettivi link: Qui per il DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE e Qui per il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO