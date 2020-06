Marsala "bella fitusa", la discarica di rifiuti vicino al Delfino Beach

03/06/2020 17:42:00

Un "biglietto da visita" niente male per i turisti, la discarica di rifiuti vicino al Delfino Beach di Marsala.

Per Marsala "bella fitusa", ecco cosa si trova nei pressi di una delle strutture turistiche più note della città. Dal tavolo alla sedia ripiegabile, dalla bacinella in plastica ai tappeti, dai sacchetti neri al frigo.

Tutto buttato lì, ai margini di una stradina che è attraversata da residenti e da turisti ospiti nei residence della zona e nell'albergo vicino. Speriamo che chi di dovere intervenga al più presto per la bonifica dell'area e per riportare un minimo di decenza in quel luogo.

