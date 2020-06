Cane avvelenato a Custonaci, Rizzi chiede l'avvio delle indagini

04/06/2020 11:30:00

Nuova denuncia dell'animalista Enrico Rizzi riguardo l'avvelenamento di un cane avvenuto a Custonaci (potete leggere qui). Rizzi con una nota inviata al comandante dei vigili urbani di Custonaci, chiede l'avvio delle indagini su quanto accaduto.

"Il 31 maggio 2020 attorno alle ore 16:30 - scrive Rizzi - mi sono recato al Lungomare Leonardo Da Vinci di Custonaci. Alcuni cittadini mi avevano segnalato la presenza di un cane randagio di media taglia, disteso per terra e con schiuma alla bocca, in evidente stato di avvelenamento. L'animale è stato soccorso da me e dal volontario trapanese dell'associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Baldassare Ferlito, per essere immediatamente trasportato presso l'Ambulatorio del Dott. Loria, convenzionato con l'Ente Comunale di Custonaci".



"Il cane è tuttora in pericolo di vita e sottoposto a "sofferenze ed ingiustificati patimenti" a causa di veleno e/o bocconi avvelenati ingeriti e gettati in strada da ignoti. Dai fatti finora esposti sono ravvisabili i reati previsti e puniti dagli artt. 544-ter c.1 e 674 C.P., motivo per cui le chiedo di avviare immediate indagini per risalire all'autore e/o autori dei reati sopra esposti, e di trasmetterne le risultanze alla competente Procura della Repubblica di Trapani- Chiedo di attivare gli uffici di competenza - conclude Rizzi - al fine di ottemperare con la massima urgenza a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 luglio 2019 relativa ai bocconi avvelenati".