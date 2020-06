Meteo, torna lo Scirocco. Allerta rossa, rischio incendi nel Trapanese

04/06/2020 06:00:00

Torna il caldo e il forte Scirocco in Sicilia. Tant'è che per oggi la protezione civile ha diramato un'allerta con livello rosso, per il rischio incendi in provincia di Trapani e di Palermo.

È stata diramata dalla Protezione Civile Regionale una “ALLERTA ROSSA” per ondate di calore e rischio incendi per la nostra Provincia dalle ore 00:00 del 4 Giugno alle ore 24:00 dello stesso giorno.

La Protezione Civile consiglia di evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, usare precauzioni adeguate per i soggetti a rischio, evitare luoghi soggetti a raffiche di vento che si preannunciano di provenienza meridionale e di forte entità.

Queste nel dettaglio le previsioni in provincia di Trapani.

giovedì, 4 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28.2°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3707m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.

venerdì, 5 giugno: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Rapido miglioramento dal pomeriggio con cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 3.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19.5°C, lo zero termico si attesterà a 3551m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.