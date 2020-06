Trapani, montagne di rifiuti nel viale alberato. La video denuncia 

04/06/2020 16:18:00

Polemiche, a Trapani, per il Centro comunale di raccolta mobile realizzato davanti al Palazzo dei Mutilati, tra piazza generale Scio e corso Vittorio Emanuele.

Montagne di sacchetti della spazzatura accantonati sul viale alberato e dispersi dal forte vento di Scirocco hanno scatenato le proteste degli abitanti del centro storico e non solo.

“Una vergogna mai vista - ha dichiarato la consigliera comunale Anna Garuccio - Sindaco e Assessori lo spostino in aree dove non ci sono residenti, lontani dai palazzi storici, come si fa in ogni altro luogo, ovvero lo si riporti a piazza Scalo d’Alaggio, dove è sempre stato”.

In questo video lo sfogo di Tore Fileccia.