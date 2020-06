Guidava e faceva benzina da solo. Scoperto un falso cieco a Campobello di Mazara

05/06/2020 07:23:00

Guidava l'auto e faceva rifornimento di benzina da solo al distributore automatico. Un falso cieco è stato scoperto dai Carabinieri a Campobello di Mazara.

I militari hanno individuato un falso cieco che percepiva una pensione di invalidità. L'uomo, un sessantenne nato in Svizzera, ma da anni residente a Campobello, guidava e faceva benzina ai distributori automatici pur avendo un certificato di cecità parziale. Dal 2005 l'uomo avrebbe ricevuto dall'Inps circa 40 mila euro come pensione di invalidità. Gli sono sequestrati beni per 18.500 euro.