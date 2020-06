Alcamo, il sindaco Surdi scrive al Prefetto dopo l'incendio alla Riserva di Monte Bonifato

05/06/2020 21:00:00

Il Sindaco Domenico Surdi ha inviato una nota al Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi per chiedere un incontro dove possano essere trattate e chiarite le attività di competenza degli organi preposti alla tutela, gestione e manutenzione della montagna (Libero Consorzio Comunale, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale) e possibilmente istituire un tavolo di confronto coordinato dalla Prefettura.



La nota prende spunto dall’ultimo incendio che, la scorsa settimana, ha devastato parte del lato est della montagna alcamese. La problematica degli incendi – scrive Surdi - soprattutto nella stagione estiva, si ripete ogni anno e, oltre a mettere a rischio la conservazione del patrimonio ambientale, rappresenta una seria minaccia alla tutela dell’incolumità pubblica; nel merito, proprio in questi giorni, peraltro, diversi cittadini, hanno rappresentato tanta preoccupazione per la tutela del nostro monte.