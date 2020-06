Marsala: si sente male in auto, scende per chiedere soccorso e muore

06/06/2020 19:11:00

Tragedia questa mattina a Marsala. Un uomo è morto all'inizio di Via Trapani, all'altezza del sottopassaggio che porta a Corso Grasmci, in circostanze davvero singolari. Si è sentito male mentre era alla guida dell'auto.

E' sceso in strada per chiedere aiuto, ma, purtroppo, i soccorsi non hanno fatto in tempo, ed è morto davanti agli occhi di automobilisti e passanti.

La tragedia ha comportato il blocco del traffico e l'arrivo delle forze dell'ordine. Il corpo dell'uomo, coperto da un lenzuolo bianco, è stato per un po' di tempo riverso sul marciapiede. Sul posto anche il magistrato di turno. Fatale per l'uomo è stato un infarto. Le sue generalità non sono state rese note.