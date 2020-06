A Mazara arrivano i cestini per le feci dei cani

06/06/2020 13:40:00

«Abbiamo avviato in questi giorni la campagna di sensibilizzazione per garantire il decoro e l’igiene di spazi e luoghi pubblici nella nostra città, collocando sul territorio diversi cestini per le “deiezioni canine”, dotati di distributori di sacchettini a salvaguardia di tutte quelle persone che portano a passeggio animali d’affezione.

Tale iniziativa sarà seguita dalla campagna “No mozziconi”, avviata nei mesi scorsi da “Striscia la Notizia”, alla quale abbiamo aderito nel mese di febbraio. A breve, si procederà a sistemare in punti strategici, altri cestini per la raccolta differenziata, dotati anche di posaceneri. Stiamo mettendo in campo un’azione significativa che coniuga i diritti degli animali con la tutela e il rispetto dell’ambiente. Voglio ricordare a tutti che tenere pulita la città è un dovere civico disciplinato da una normativa che prevede sanzioni a carico dei trasgressori».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, informando che sono stati collocati diversi cestini per le “deiezioni canine” e che altri ne verranno sistemati nei prossimi giorni, per dare seguito alla campagna di promozione avviata da Striscia la Notizia.