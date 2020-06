Marsala, ancora rifiuti al Monumento ai Mille. Ecco cosa c'è all'ingresso

07/06/2020 20:28:00

Rifiuti, cartacce, piante a terra, bottiglie di birra. Si presenta così, oggi, domenica, l'ingresso del Monumento ai Mille di Marsala.

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato dei rifiuti abbandonati sulla sua terrazza panoramica.

Oggi come potete vedere dalle foto, davanti all'ingresso c'è un po' di tutto. Probabilmente molti rifiuti sono stati portati lì dal vento, mentre per le bottiglie di birra, appare più difficile. Chi le ha consumate non si è preoccupato minimamente di portarle via e le ha lasciate lì, come se nulla fosse.