Coronavirus, in Sicilia un nuovo positivo e un decesso. I dati di oggi

07/06/2020 18:44:00

Un nuovo positivo al Coronavirus in Sicilia in un giorno, su oltre 1500 tamponi. Il bollettino di oggi sull'epidemia in Sicilia fa registrare ancora una volta la diminuzione degli attuali malati di Covid-19 sull'isola, con un andamento sempre appiattito sullo zero. Oggi si è registrato purtroppo un decesso.

In totale sono state 3451 le persone che hanno contratto il coronavirus in Sicilia, di queste sono ancora malate 862 persone, quattro in meno rispetto al giorno precedente, di cui sono ricoverati con sintomi 42 e 7 in terapia intensiva. I guariti sono quattro in più e raggiungono quota 2312. Le persone decedute sono 277.