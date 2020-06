 I 5 Stelle di Trapani: “Tranchida non dica bugie su rete fognaria e liquami in mare”

07/06/2020 07:00:00

“l Sindaco di Trapani mente sapendo di mentire? La smetta di scaricare la responsabilità sul governo nazionale per distogliere l’attenzione dalle sue evidenti lacune nel governare la città”, lo dicono in una nota congiunta il senatore Vincenzo Maurizio Santangelo, e le consigliere comunali Chiara Cavallino e Francesca Trapani, del Movimento 5 Stelle, a proposito degli sversamenti di liquami causati dalla rottura della rete fognaria nel mare di Trapani.



Già nell’estate del 2019 il Movimento 5 Stelle con il Senatore Santangelo e le Consigliere comunali Chiara Cavallino e Francesca Trapani aveva incontrato, il Sindaco di Trapani.

“In quella occasione - affermano i tre portavoce - in modo chiaro e senza fraintendimento alcuno, abbiamo teso la nostra mano e dato la più ampia disponibilità a collaborare, a tutti i livelli, per cercare una soluzione ai problemi della condotta fognaria e dei continui sversamenti nel nostro mare.

Durante quell’incontro abbiamo ribadito la ferma volontà di collaborare per rintracciare linee di finanziamento di specifici progetti cantierabili sulla rete fognaria, ma la verità è che quei progetti non sono mai arrivati. Se il dialogo istituzionale che abbiamo cercato di avviare in quella occasione non è andato a buon fine, è perché lo stesso Sindaco non vi ha dato seguito in modo concreto. Quindi rispediamo al mittente il tentativo del Sindaco di raccontare ai trapanesi un’altra verità, piagnucolando di essere stato abbandonato.

A chi ha presentato i progetti da finanziare? Visto che, tra l’altro, ha annunciato che il Comune accenderà un mutuo per finanziare i lavori di rifacimento della rete, saremo ben felici di vedere il progetto per il quale si stanno indebitando i trapanesi! Speriamo che il progetto da finanziare con questo mutuo, non sia esclusivamente il suo progetto elettorale”