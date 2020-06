Marsala, la folla all'ex Inam. Il direttore: "Causata dai cittadini, in strada è suolo pubblico"

08/06/2020 12:27:00

"Causata dai cittadini, in strada è suolo pubblico"

Gli assembramenti che tutte le mattine si creano davanti l'ufficio territoriale dell'Asp di Marsala, ex Inam, in piazza Francesco Pizzo, non tengono conto delle distanze di sicurezza sociale imposte dall’emergenza Covid-19. Lo denunciamo da più giorni su Tp24.

Abbiamo chiesto al dottore Vittoriano Di Simone, direttore del distretto sanitario, se questa situazione si verifica tutte le mattine.

Di Simone ha sottolineato che l’assembramento si crea fuori la struttura sanitaria, su suolo pubblico, a causa dei cittadini che si recano in struttura prima dell’orario di apertura,che è 8:30-12:30.

Quando l’utente entra è sottoposto alle misure di protocollo previste dall'emergenza Covid-19. Tra l'altro l’accesso agli uffici è diviso per lettera: dalle 8:30 alle 10:30 dalla lettera A alla lettera L, dalle 10:30 alle 12:30 dalla lettera M alla lettera Z.

"Questo assembramento - evidenzia Di Simone - avviene fuori l’Inam, nel siuolo pubblico, e già per le 11 non c’è più gente in attesa. Peraltro una volta che l’utente effettua l’accesso vengono prese tutte le misure di cautela: misurazione della temperatura, registrazione e sottoscrizione dell’autocertificazione".

Il direttore ha anche inviato le foto, scattate intorno alle 11 e 30, che vedete allegate a questo articolo.

Di Simone ha chiesto al sindaco Alberto Di Girolamo una pattuglia dei Vigili Urbani:”Questo presidio serve una popolazione di 90.000 abitanti, non dimentichiamolo”.

Eppure basterebbe utilizzare il parcheggio posteriore, invece di riservarlo a pochi posti auto, utilizzando il corridoio laterale per una corsia con distanziamento in fila di 1 metro e poi le ramificazioni per le varie corsie in base al tipo di prestazione.

Tra l'altro alcuni servizi, come il cambio medico, che è uno di quelli che crea più traffico, in altri distretti si fa tranquillamente on line.

Sicuramente bisogna provvedere: il 30 Giugno scade il termine della presentazione delle domande per esenzione ticket per il reddito. Senza un po' di buon senso da parte di tutti, si rischiano folla e agitazione.