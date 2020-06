Marsala, anche stamattina tutti in coda e in "assembramento" in piazza Inam

08/06/2020 08:49:00

Anche stamattina coda e assembramenti in piazza Inam, davanti al poliambulatorio dell'Asp.

Da settimane, da quando c'è stata la riapertura al pubblico, ogni giorno si ripete la stessa scena: lunghissime code di persone che restano per ore, fuori, in attesa e in fila, costretti comunque ad un "involontario" assembramento.

Ne abbiamo già parlato in diverse occasioni, l'Asp ha comunicato di aver cambiato modalità di ingresso, sono intervenuti pure i vigili urbani per far distanziare le persone, ma i risultati non ci sono.

Sembra proprio che i cittadini abbiano tutti uno stesso orario d'ingresso e i vari uffici non sappiano come gestire gli appuntamenti.