Marsala, salgono a due i dentisti convenzionati con l'Asp 

09/06/2020 10:40:00

Salgono a due i dentisti convenzionati a Marsala con l'Azienda Sanitaria Provinciale.

Nell'ambito delle iniziative intraprese a sostegno delle famiglie più disagiate l'Asp di Trapani ha stipulato una convenzione con la Dental Salus di Marsala , per fornire prestazioni sanitarie odontoiatriche rimborsate dal Servizio Sanitario Regionale, nel nuovo ambulatorio di Marsala, corso Calatafimi numero 110 .

A seguito di un monitoraggio effettuato dal distretto sanitario di piazza Francesco Pizzo, infatti, l'Asp ha rilevato come, a differenza della città di Trapani, Marsala (tra l'altro più popolosa) avesse un gap negativo con una notevole sproporzione tra il numero di assistiti e strutture odontoiatriche convenzionate (era soltanto lo studio del dentista Enrico Parrinello, di Via Mazzini).

È per questo , in un momento in cui per diverse famiglie le cure odontoiatriche sono considerate spese impossibili da sostenere a causa del basso o inesistente reddito , l'Asp di Trapani ha pensato bene di stipulare una convenzione con la Dental Salus.