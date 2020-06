Per Salvini quando si parla con una persona la mascherina ... si può abbassare 

10/06/2020 07:01:00

Il leader del primo partito italiano, Matteo Salvini, non sa, in pratica, a cosa servono le mascherine. Ieri sera, ospite da Floris su La7, il capo della Lega ha cercato di giustificare gli assembramenti della manifestazione della Lega a Roma e tutte le sue foto e gli abbracci, incurante delle norme sul distanziamento sociale.

Poi c'è stato questo dialogo con il conduttore del programma abbastanza surreale:

Salvini: "Mi scusi, ma non posso togliermi la mascherina mentre parlo con una signora?"

Floris: "Eh no"

Salvini: "No???"

Floris: "Se non sta a un metro e mezzo, no".

Ecco il video: