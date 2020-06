La protesta degli infermieri siciliani. "In prima linea, ma vogliamo più riconoscimenti"

10/06/2020 13:23:00

"Ne' angeli ne' eroi, ma professionisti della salute". E' il titolo del flash mob organizzato dal Nursind, il sindacato degli infermieri, che si è tenuto oggi in piazza Ottavio Ziino a Palermo, davanti all'assessorato alla Salute.



Decine di infermieri da tutta la Sicilia hanno rivendicato il ruolo della categoria, dopo l'emergenza Covid, all'interno del sistema sanitario. All'evento erano presenti anche gli infermieri della provincia di Trapani per manifestare per lo sblocco della mobilità regionale, lo sblocco dei fondi regionali per la contrattazione, la giusta distribuzione dei fondi Covid19 agli operatori che realmente hanno rischiato la vita, lo sblocco della mobilità art.30, e soprattutto rendere onore ai lavoratori caduti in questa pandemia a causa di dotazione organiche sottostimate.



L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni sulla necessita' di potenziare gli organici, di premiare il lavoro svolto dagli operatori sanitari con riconoscimenti economici, di risolvere il problema del demansionamento e garantire le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la manifestazione "si intende inoltre ribadire l'unita' della categoria" e con l'obiettivo "di invitare tutte le istituzioni e gli infermieri a un confronto costruttivo per il bene dei lavoratori stessi e dei pazienti".