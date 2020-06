Sicilia, muore a 26 anni dopo un intervento per un'ernia 

10/06/2020 19:52:00

Muore a 26 anni dopo un intervento per un'ernia.

Tragedia a Palermo dove è morto un ragazzo di 26 anni in seguito ad un intervento chirurgico. Carmelo Lopes è morto lunedì scorso in un ‘ospedale di Palermo. Il ragazzo soffriva di una forma di leucemia che nel corso degli anni era ormai sotto controllo.

I familiari adesso chiedono che venga fatta piena luce sulla morte del congiunto che sarebbe morto, per causa fino ad oggi sconosciute.

I genitori e il fratello di Carmelo Lopes si sono affidati ad un legale.

Il giovane palermitano, nelle scorse settimane avrebbe iniziato ad avere un forte dolore alla schiena. In ospedale venne visitate e rimandato a casa. Il dolore non ha smesso di tormentare il ragazzo che ha continuato ad andare in ospedale.