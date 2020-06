Trapani, il guasto alla condotta fognaria. Ancora lavori in corso in via Libica

10/06/2020 09:34:00

Dovrebbero essere ultimati entro venerdì prossimo i lavori, a Trapani, per il ripristino della condotta fognaria di via Libica. Frattanto, la strada resta chiusa al traffico in attesa che vengano ultimati gli interventi.

Nei giorni scorsi a cedere era stato un tratto dell’impianto. A breve il Comune accenderà un mutuo per reperire le risorse finanziare necessarie per il rifacimento dell’intera condotta che collega la stazione di sollevamento delle acque nere di via Marsala con il depuratore di contrada Nubia.