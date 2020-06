Un elicottero militare di Birgi soccorre una donna in pericolo di vita sull'Isola di Ponza

11/06/2020 14:41:00

L'equipaggio ed un eliccottero del Centro Csar di Birgi ha soccorso una donna di cinquant'anni in pericolo di vita, che si trovava sull'Isola di Ponza.

Intorno alle 02:20 di oggi, giovedì 11 giugno, un elicottero HH-139 dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è stato allertato per effettuare il trasporto d’urgenza di una cinquantenne, che riportava insufficienza respiratoria ed asma bronchiale, dall’isola di Ponza (LT).



L'elicottero, su ordine del Comando delle Operazioni Aeree di Poggio Renatico, è decollato dall'aeroporto di Trapani alle 02:50 per raggiungere l’aeroporto militare di Latina, sede del 70° Stormo, per imbarcare un medico ed un paramedico per poter assistere l’isolana. Dopo la breve sosta a Latina, l’HH-139A è atterrato alle 05:00L presso la piazzola del teleposto sull’isola di Ponza (LT).

Una volta a Ponza la paziente è stata imbarcata sull’HH-139°, l’equipaggio è prontamente decollato alla volta dell’aeroporto militare di Latina ove è giunto alle ore 05.55L lasciando la donna alle cure dei medici del 118.

L’equipaggio, effettuato il trasferimento alla base aerea di Pratica di Mare (Roma) per rifornimento, è ripartito alla volta di Trapani dove ha fatto rientro alle ore 09.00 per riprendere la normale prontezza per l’allarme SAR nazionale.