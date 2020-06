Mazara, i consiglieri pentastellati interrogano l'amministrazione sulla sicurezza del cimitero

11/06/2020 12:00:00

La sicurezza al cimitero comunale, dopo l'incidente accaduto ad un anziano, è al centro di un'interrogazione all'amministrazione di Mazara del Vallo, rivolta dai consiglieri comunali del M5S, Maurizio Pipitone e Antonella Coronetta.

"Le scale in ferro movibile in dotazione al cimitero - scrivono i due consiglieri - obsolete e che versano in cattivo stato di manutenzione, già nei mesi precedenti l’emergenza COVID, avevano causato la caduta di una cittadina, che aveva denunciato il comune per quanto accaduto; le stesse scale sono state oggetto di manutenzione con una spesa di circa 4 mila euro.



I due consiglieri, sottolineando che lo scorso mese di febbraio l’assessore ai Servizi della Città, Reina, riguardo al numero esiguo delle scale disponibili alla cittadinanza dichiarò: «Ci stiamo muovendo. Da una parte – spiegò l’Assessore - stiamo verificando la possibilità di recuperare, attraverso una manutenzione, alcune delle scale ferme, ovviamente poi bisognerà renderle operative con relativa autorizzazione", chiedono

di "conoscere le tempistiche necessarie per garantire la pubblica incolumità ai cittadini che frequentano quotidianamente il cimitero; se le scale coinvlte negli incidenti sono le stesse che erano state oggetto della manutenzione nel mese di novembre dello scorso anno; se si ritiriene plausibile per il reperimento di risorse necessarie alla costruzione di nuovi loculi quanto accaduto in passato, l’emissione di B.O.C. (Buoni Ordinari Comunali), a destinazione fissa, ad esempio per la costruzione di loculi nel cimitero, attraverso i quali l’Amministrazione avrebbe immediata liquidità da investire per fare ripartire l’economia".